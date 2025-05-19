عضو جديد ينضم الى عائلة اجهزة البود Xros حيث أطلقت شركة Vaporesso جهاز بود Xros 5 الجديد. يأتي البود الجديد بحجم اصغر و ببطارية 1500 مللي أمبير وشاشة تحكم. جهاز عملي وفعال ومتوافق مع العديد من الخراطيش.

بود Xros 5 الجديد

بود Xros 5 الجديد

يدخل بود Xros 5 ضمن أجهزة البود الرائجة حاليًا. فهي اجهزة بسيطة وعملية وتقدم نكهة عالية الجودة. متوافق مع العديد من الخراطيش، ويغطي غالبية احتياجات المستخدمين. بود مثالي سواء كنت مبتدئًا في عالم الفيب أو مستخدمًا ذو خبرة وتبحث عن جهاز ثانوي.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 120,8 * 14,5 * 24,5  ملم
وزن البود 72 غرام
الشحن USB-C
البطارية 1500 مللي أمبير
سعة التانك 3 مل
نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

  • البود
  • الخراطيش
  • سلك USB-C
  • دليل المستخدم

نكهات مثالية

على أحد جانبي بود Xros 5، يوجد منفذ USB-C

على أحد جانبي بود Xros 5، يوجد منفذ USB-C مخصص للشحن السريع للبطارية المدمجة التي تأتي بسعة 1500 مللي أمبير في الساعة. عمر البطارية وفترة الاستخدام تتوافق مع الخراطيش المقدمة. من الممكن استخدام البود أثناء مرحلة الشحن.

يوجد بجوار منفذ الشحن زر يسمح لك بإنتاج البخار، ولكن أيضًا يسمح لك بالدخول إلى قوائم الإعدادات. من الممكن إنتاج البخار إما بالضغط على الزر، أو بشكل تلقائي بالاستنشاق، أو بترك الوظيفتين نشطتين.

زر خاص لضبط تدفق الهواء

على الجانب الآخر من بود Xros 5، يوجد زر خاص لضبط تدفق الهواء. يمكنك الاختيار بين السماح بدخول كمية كبيرة أو قليلة من الهواء إلى الخرطوشة. كلما كانت كمية الهواء أصغر، كلما كان السحب أضيق وتحصل على فيب غير المباشر. وعلى العكس من ذلك، كلما كانت الكبيرة أكبر، كلما كان الفيب أكثر تهوية.

الشاشة ملونة

الشاشة ملونة. ومن الممكن تخصيص سمة واللوان العرض بتباينات عالية. من شاشة التحكم، من الممكن تغيير السمة، الرسوم المتحركة، عداد السحبات، وما إلى ذلك.

يختار بود Xros 5 مستوى الطاقة بشكل تلقائي (يمكن تغييرها قليلاً باستخدام الوضع الاقتصادي) للخرطوشات ذات مقاومة كويل من 0.6 إلى 1.2 أوم.

بالنسبة لخراطيش 0.4 أوم، يتم ضبط الطاقة يدويًا والحد الأقصى وهو 30 واط. مع رفع الطاقة، كن حذرًا بشأن عمر البطارية فالخراطيش تستهلك الكثير من الطاقة. سوف يحتاج الجهاز إلى إعادة الشحن ليدوم يوم كامل.

يأتي مع بود Xros 5 خرطوشتين

يأتي مع بود Xros 5 خرطوشتين ذات نظام مغلق (الكويل لا يمكن تغييره) في العلبة. السعة 3 مل. تحتوي الخرطوشة الأولى على كويل من سلسلة Xros بقيمة 0.6 أوم، وتحتوي الخرطوشة الأخرى على كويل بقيمة 0.8 أوم. الكويلات من النوع الشبكي وتقدم نتائج ممتازة مع السوائل الإلكترونية ذات نكهات الفواكه. ومن خلال ضبط تدفق الهواء، يمكنك أيضًا الحصول على نتيجة جيدة جدًا للسوائل ذات النكهات المركبة.

الكويلات تأتي بنموذج جديد يسمى Corex 3. نماذج Corex 2 (عند 0.4/0.6/0.8/1 و1.2 أوم) و جميعها متوافقة مع بود Xros 5.

عند استخدام بود Xros 5، لن تجد ما تشتكي منه مع هذا الجهاز. النكهات ممتازة ودقيقة بشكل مثالي. إن بساطة الجهاز تجعل تجربة الفيب ممتعة للغاية. كما أننا نقدر شفافية الخراطيش التي توفر لك رؤية كاملة لمستوى السائل الإلكتروني حتى آخر قطرة. بود بسيط، مصنوع بشكل جيد ومدروس والاهم انه فعال للغاية.

بود Xros 5 Mini

يأتي بود Xros 5 بإصدار ثاني أصغر وبدون شاشة، ولكنه يعمل بنفس الخراطيش. وتبلغ بطاريته 1500 مللي أمبير في الساعة. و بود Xros 5 Mini فعال بنفس القدر.

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المميزات

      • جودة الفيب والنكهات
      • سهولة الاستخدام
      • توافق الخراطيش
      • رؤية مستوى السائل

العيوب

      • لا يوجد

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التقييم
الجودة مقابل السعر
جودة الفيب
جودة التصنيع
سهولة الاستخدام
تجربة المستخدم
الخلاصة
يتوافق بود Xros 5 مع الطرازات السابقة في للمجموعة. فهو سهل الاستخدام وموثوق. توفر خراطيش Corex 3 الجديدة نكهات ممتازة ودقيقة بشكل مثالي. بود بسيط، مصنوع بشكل جيد ومدروس والاهم انه فعال للغاية. جهاز رائع للدخول في عالم الفيب أو كجهاز ثانوي.
5
المجموع النهائي
المقال السابقمراجعة بود Argus G3 Mini من شركة Voopoo
Ahmad AL-FARAJI
Ahmad AL-FARAJI
مؤسس النسخة العربية من موقع Vaping Post , كنت من المعجبين بقيمة المعلومات التي ينشرها هذا الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية. في بداية 2020 خطرت لي فكرة حول حاجة مستخدم الفيب العربي لمعلومات بهذه الجودة ولكن باللغة العربية. بصفتي مدخنًا سابقًا تمكن من ترك التدخين بفضل الفيب ، شعرت على الفور بالحاجة إلى نقل هذه المفاهيم للحد من مخاطر التدخين.
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review-xros-5-vaporessoيتوافق بود Xros 5 مع الطرازات السابقة في للمجموعة. فهو سهل الاستخدام وموثوق. توفر خراطيش Corex 3 الجديدة نكهات ممتازة ودقيقة بشكل مثالي. بود بسيط، مصنوع بشكل جيد ومدروس والاهم انه فعال للغاية. جهاز رائع للدخول في عالم الفيب أو كجهاز ثانوي.

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