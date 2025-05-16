يبدو أن سلسلة أجهزة البود Argus مستمرة، شركة Voopoo تعود لتقدم بود Argus G3 Mini الجديد. حجمه الصغير ووزنه الخفيف و بطاريته التي تبلغ سعتها 1350 مللي أمبير في الساعة تجعل هذا الجهاز نموذجًا مثاليًا للمبتدئين أو كجهاز ثانوي لأصحاب الخبرة ايضا.

بود Argus G3 Mini .. خفيف الوزن للغاية

جهاز فيب بسيط جدا وبدون أي إعدادات. يأتي مع خرطوشة وكويل 0.7 أوم، ويقدم نكهات جيدة جدًا. تتوافق بطاريته التي تبلغ سعتها 1350 مللي أمبير في الساعة مع حجمه الصغير ووزنه الخفيف الذي يزيد قليلاً عن 40 جرامًا.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 97,9 * 25,8 * 13,7 ملم وزن البود 40,9 غرام الشحن USB-C البطارية 1350 مللي أمبير سعة التانك 3 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

سلك USB-C

دليل المستخدم

تشطيبات ممتازة

لا يوجد أزرار أو إعدادات مع بود Argus G3 Mini. يوجد فقط مؤشر LED صغير على الجزء الأمامي واسم الجهاز. يضيء عند الاستخدام وأثناء الشحن، بالإضافة إلى الإشارة إلى مستوى البطارية برمز لوني. يمتلك البود مستوى تشطيبات لا يعلى عليه. إلى جانب حجمه الصغير، فإن وزنه الخفيف هو ما يفاجئك عندما تحمله في يدك… أكثر بقليل من 40 جرامًا. لن تحس بوجوده، سواء كنت تحمله بيدك او في جيبك أو في الحقيبة.

على أحد الجانبين، نجد منفذ USB-C يسمح لك بالشحن السريع للبطارية المدمجة بسعة 1350 مللي أمبير في الساعة. إنها ليست أكبر بطارية، ولكن عليك أن تأخذ بعين الاعتبار أن بود Argus G3 Mini صغير الحجم للغاية. لهذا سيكون من الصعب وضع البطارية اكبر داخله. من الممكن استخدام الجهاز أثناء الشحن.

بجوار منفذ USB-C، توجد فتحة مخصصة لتدفق الهواء. لاحظ العناية الخاصة التي توليها شركة Voopoo من حيث التصميم: نجد على طول الحافة نمطًا مزخرفًا بدقة مستوحى من صناعة الساعات (clous de Paris).

يتم توفير خرطوشة ذات نظام مغلق بسعة 3 مل مع بود Argus G3 Mini. تحتوي على كويل 0.7 أوم. عملية التعبئة بسيطة للغاية، ما عليك سوى رفع غطاء السيليكون لملء الخزان، الفتحة تقبل معظم أطراف زجاجات السائل الإلكتروني.

يتم إنتاج البخار بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق. لا يمكن تعديل تدفق الهواء، ولكن الجهاز يحدد حجم مداخل الهواء بشكل صحيح للفيب المباشر المقيد أو غير المباشر الديناميكي.

بالنسبة لتجربة الفيب، يقدم بود Argus G3 Mini النكهات بشكل رائع. دون أي تناثر للسائل الإلكتروني في الفم وستحصل على بخار عالي الجودة. يتم تقديم السوائل الإلكترونية بنكهات الفواكه بشكل مثالي.