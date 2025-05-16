يبدو أن سلسلة أجهزة البود Argus مستمرة، شركة Voopoo تعود لتقدم بود Argus G3 Mini الجديد. حجمه الصغير ووزنه الخفيف و بطاريته التي تبلغ سعتها 1350 مللي أمبير في الساعة تجعل هذا الجهاز نموذجًا مثاليًا للمبتدئين أو كجهاز ثانوي لأصحاب الخبرة ايضا.

بود Argus G3 Mini .. خفيف الوزن للغاية

بود Argus G3 Mini .. خفيف الوزن للغاية

جهاز فيب بسيط جدا وبدون أي إعدادات. يأتي مع خرطوشة وكويل 0.7 أوم، ويقدم نكهات جيدة جدًا. تتوافق بطاريته التي تبلغ سعتها 1350 مللي أمبير في الساعة مع حجمه الصغير ووزنه الخفيف الذي يزيد قليلاً عن 40 جرامًا.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 97,9 * 25,8 * 13,7  ملم
وزن البود 40,9 غرام
الشحن USB-C
البطارية 1350 مللي أمبير
سعة التانك 3 مل
نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

  • البود
  • سلك USB-C
  • دليل المستخدم

تشطيبات ممتازة

تشطيبات ممتازة

لا يوجد أزرار أو إعدادات مع بود Argus G3 Mini. يوجد فقط مؤشر LED صغير على الجزء الأمامي واسم الجهاز. يضيء عند الاستخدام وأثناء الشحن، بالإضافة إلى الإشارة إلى مستوى البطارية برمز لوني. يمتلك البود مستوى تشطيبات لا يعلى عليه. إلى جانب حجمه الصغير، فإن وزنه الخفيف هو ما يفاجئك عندما تحمله في يدك… أكثر بقليل من 40 جرامًا. لن تحس بوجوده، سواء كنت تحمله بيدك او في جيبك أو في الحقيبة.

منفذ USB-C

على أحد الجانبين، نجد منفذ USB-C يسمح لك بالشحن السريع للبطارية المدمجة بسعة 1350 مللي أمبير في الساعة. إنها ليست أكبر بطارية، ولكن عليك أن تأخذ بعين الاعتبار أن بود Argus G3 Mini صغير الحجم للغاية. لهذا سيكون من الصعب وضع البطارية اكبر داخله. من الممكن استخدام الجهاز أثناء الشحن.

بجوار منفذ USB-C، توجد فتحة مخصصة لتدفق الهواء. لاحظ العناية الخاصة التي توليها شركة Voopoo من حيث التصميم: نجد على طول الحافة نمطًا مزخرفًا بدقة مستوحى من صناعة الساعات (clous de Paris).

يتم توفير خرطوشة ذات نظام مغلق بسعة 3 مل مع بود Argus G3 Mini

يتم توفير خرطوشة ذات نظام مغلق بسعة 3 مل مع بود Argus G3 Mini. تحتوي على كويل 0.7 أوم. عملية التعبئة بسيطة للغاية، ما عليك سوى رفع غطاء السيليكون لملء الخزان، الفتحة تقبل معظم أطراف زجاجات السائل الإلكتروني.

يتم إنتاج البخار بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق. لا يمكن تعديل تدفق الهواء، ولكن الجهاز يحدد حجم مداخل الهواء بشكل صحيح للفيب المباشر المقيد أو غير المباشر الديناميكي.

بالنسبة لتجربة الفيب، يقدم بود Argus G3 Mini النكهات بشكل رائع. دون أي تناثر للسائل الإلكتروني في الفم وستحصل على بخار عالي الجودة. يتم تقديم السوائل الإلكترونية بنكهات الفواكه بشكل مثالي.

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المميزات

      • جودة الفيب والنكهات
      • سهولة الاستخدام
      • تصميم أنيق
      • خفة الوزن

العيوب

      • لا يوجد

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التقييم
الجودة مقابل السعر
جودة الفيب
جودة التصنيع
سهولة الاستخدام
تجربة المستخدم
الخلاصة
يعتبر بود Argus G3 Mini جهاز فيب ممتاز. إنه سهل الاستخدام وله تصميم أنيق. من دون أي إعدادات، ماعليك سوى ملء الخزان بالسائل الإلكتروني واستخدامه على الفور. وزنه الخفيف يجعل تجربة الفيب رائعة. بدون أي عيوب حقيقية، فهو بود مثالي خاصة للمبتدئين.
4.9
المجموع النهائي
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Ahmad AL-FARAJI
Ahmad AL-FARAJI
مؤسس النسخة العربية من موقع Vaping Post , كنت من المعجبين بقيمة المعلومات التي ينشرها هذا الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية. في بداية 2020 خطرت لي فكرة حول حاجة مستخدم الفيب العربي لمعلومات بهذه الجودة ولكن باللغة العربية. بصفتي مدخنًا سابقًا تمكن من ترك التدخين بفضل الفيب ، شعرت على الفور بالحاجة إلى نقل هذه المفاهيم للحد من مخاطر التدخين.
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review-argus-g3-mini-voopooيعتبر بود Argus G3 Mini جهاز فيب ممتاز. إنه سهل الاستخدام وله تصميم أنيق. من دون أي إعدادات، ماعليك سوى ملء الخزان بالسائل الإلكتروني واستخدامه على الفور. وزنه الخفيف يجعل تجربة الفيب رائعة. بدون أي عيوب حقيقية، فهو بود مثالي خاصة للمبتدئين.

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