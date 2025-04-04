تقدم لنا شركة Sx Mini جهاز بود PureMax 2 الذي يمتلك نمط التحكم في درجات الحرارة. سهل الاستخدام، و يوفر نكهات ممتازة. بطاريته بسعة 1300 مللي أمبير متوافقة مع حجمه. جهاز بود يستحق التجربة.

بود PureMax 2 .. ممتاز للنكهات

يستخدم بود PureMax 2 نمط التحكم في درجة الحرارة لتبخير السائل الإلكتروني. لقد تم تخصيص هذا النمط في الأصل للعمل مع التانكات القابلة لإعادة البناء. وجود هذا النمط في جهاز بود يعني عدم وجود الضربة الجافة – Dry Hit، طعم الاحتراق المعروف لدى الـ vapers عند عدم تشبع القطن بالكمية الكافية من السائل. نظام موثوق و يسمح بالحفاظ على النكهات.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 104 * 19,8 * 27,5 ملم وزن البود 75 غرام الشحن USB-C البطارية 1300 مللي أمبير سعة التانك 2 مل نطاق الاستخدام من 5 الى 35 واط

محتويات العلبة :

البود

سلك USB-C

دليل المستخدم

لا Dry Hit بعد اليوم

في قاعدة بود PureMax 2، يوجد منفذ USB-C يسمح بالشحن السريع للبطارية المدمجة التي تأتي بسعة 1300 مللي أمبير في الساعة. سعة البطارية متوافقة مع حجم وتصميم البود.

على أحد جانبي بود PureMax 2، نجد زر مخصص لضبط تدفق الهواء. يمكننا بالتالي تغيير النمط من الفيب غير المباشر المحكم إلى فيب أكثر تهوية. يتم تكييف هذا مع الخراطيش المختلفة التي تقدمها الشركة المصنعة. التعديل دقيق ولا يتحرك من تلقاء نفسه.

تحتوي الشاشة الملونة على المعلومات الأساسية مثل قيمة المقاومة وعدد السحبات والطاقة المحددة وما إلى ذلك.

يتميز بود PureMax 2 ببعض الاعدادات التي تسهل الاستخدام. هناك إمكانية الاختيار بين السحب التلقائي (عند الاستنشاق) أو عند الضغط على زر التشغيل. من الممكن ترك كلا الخيارين نشطين. يتوفر أيضًا خيار تخصيص العرض. ومن أهم المميزات هي تقنية Pure Tech التي تنبه المستخدم إلى نقص السائل في خزان الخرطوشة وبالتالي تجنب المستخدم مشكلة الـ Dry Hit. يعمل بود PureMax 2 على مبدأ التحكم في درجة الحرارة. يتم الحفاظ على النكهات وتقليل خطر تلف القطن.

يختلف نظام تعبئة الخرطوشة في بود PureMax 2 عن اجدهزة البود المعتادة. يعتبر Liquid-Lock بمثابة قفل موجود أعلى الخزان، و لاعادة التعبئة نحتاج أن نفتح القفل للوصول إلى فتحة التعبئة.

يأتي مع البود مبسم مخصص للفيب غير المباشر، ومبسم أوسع، مخصص للفيب المباشر المقيد. يُسمح بتدوير بسيط للقطعة الفموية والوصول الى فتحات التعبئة.

تحتوي الخرطوشة المرفقة على كويل بمقاومة قيمتها 0.6 أوم. مخصص للفيب المباشر المقيد أكثر من كونه للفيب غير المباشر على الرغم من أن هذا الاختيار يظل ممكنًا تمامًا. فيمكنك الحصول على فيب غير مباشر مع بود PureMax 2.

اخيرا و للوصول الى فتحات اعادة التعبئة، يتم رفع غطاء شفاف لتصل اليها. تقبل خراطيش Px Pro 2 معظم أطراف زجاجات السوائل الإلكترونية.

بخصوص تجربة الفيب، يقدم بود PureMax 2 أداء ممتاز. يتم توصيل النكهات بدقة مع جميع التفاصيل العطرية للسائل الإلكتروني. بساطة قوائم الإعدادات التي تسمح بتعديل الطاقة دون تعقيد مثالية للمبتدئين. يعد النظام المضاد لجفاف القطن – Dry Hit الميزة الأهم حيث تتيح للمستخدم تجربة الجهاز بنمط التحكم في درجة الحرارة ببساطة دون التفكير في استخدام معدات أكثر تعقيدًا.