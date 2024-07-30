شركة VAPORESSO تحتفل بمرور 9 سنوات من الإبداع بدعوة لإطلاق العنان للبطل الذي بداخلك

الصين – SHENZHEN في، 26 يوليو 2024 – شركة VAPORESSO، الشركة الرائدة عالميًا في تكنولوجيا السجائر الإلكترونية، يسعدها الإعلان عن الذكرى السنوية التاسعة لتأسيسها. منذ إنشائها، التزمت العلامة التجارية بفلسفتها الأساسية “تجاوز المألوف”، ودفع الابتكار ودفع حدود الإمكانيات التكنولوجية لتقديم منتجات موثوقة وأنيقة ومتطورة. للاحتفال بهذا الإنجاز، تدعو VAPORESSO مجتمعها للمشاركة في أنشطة مثيرة تجسد روح المنافسة والإنجاز.

في 18 أغسطس، ستشعل VAPORESSO مدينة نيس الفرنسية بحفل موسيقي مليء بالأدرينالين يضم انشطة خيالية. من خلال الجمع بين أفضل الرياضيين من البحر (رياضة ركوب الأمواج)، والبر (BMX)، والجو (الطيران الشراعي)، سيشهد المشاركون في الحفلة الإمكانيات البشرية الغير اعتيادية حيث يدفع هؤلاء الرياضيون حدود الإمكانات المألوفة.

من أجل إلهام الجميع، يتم تشجيع المستخدمين على مشاركة “لحظات البطولة” الخاصة بهم في قسم التعليقات على موقع VAPORESSO على الويب حتى يحتفل مجتمعنا معًا. شارك اللحظات التي خاض فيها مستخدمونا التحدي لمحاولة اختراق حدودهم العليا. دعونا نحتفل بالانتصارات، الكبيرة أو الصغيرة، ونلهم بعضنا البعض للوصول إلى آفاق جديدة. يحق لأي شخص أن يصبح بطل من خلال التصميم والمرونة.

للحصول على فرصة للفوز بجوائز لا تصدق، بما في ذلك الجائزة الكبرى تذكرة طيران ذهابًا وإيابًا إلى باريس، مدينة الألعاب الأولمبية 2024، يمكن للزوار المشاركة في مسابقة سريعة لمعرفة الحقائق حول ثلاث رياضات خطرة، BMX، والطيران الشراعي، وركوب الأمواج.

“إن الذكرى السنوية التاسعة لتأسيسنا هي شهادة على شغف وتفاني فريقنا والدعم الثابت من معجبينا. نأمل أن يتمكن الجميع من خلال الاحتفال بالذكرى السنوية من التعرف على المعنى الكامن وراء شعار VAPORRESSO MOVE BEYOND ORDINARY. ستستمر هذه الروح في تجاوز المألوف وتجاوز الحدود الصعبة في الانعكاس في أعمال VAPRESSO”، قال جيمي هو، نائب رئيس شركة VAPORESSO. “نأمل أيضًا في رد الجميل لمجتمعنا من خلال الجوائز التي تمثل روحنا. شكرًا لكم على 9 سنوات من الرفقة في رحلة التدخين الإلكتروني”.

ترقب المزيد من الإعلانات والأحداث المثيرة بينما نستمر في الاحتفال بالذكرى السنوية التاسعة لتأسيسنا. دعونا نخلق رحلة لا تُنسى معًا، مليئة بالإلهام والإثارة والسعي الدؤوب لتحقيق التميز.

نبذة عن VAPORESSO

تأسست VAPORESSO على الاعتقاد بأن كل عمل هو مسعى لتحقيق التميز. دفعنا التزامنا الثابت بتجاوز المألوف إلى أن نصبح العلامة التجارية الرائدة في مجال التدخين الإلكتروني على مستوى العالم. نحن نجسد رؤية تتكامل فيها تقنيتنا وقيمنا، مما يؤدي إلى صياغة حياة أفضل وأنظف وأكثر متعة للجميع.