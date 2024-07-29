جهاز Pulse عبارة عن جهاز Disposable يستخدم لمرة واحدة او مايسمى بأجهزة السحبة ، ويحتوي على نسبة نيكوتين 5٪. متوفر في 3 إصدارات، إصدار Frozen ويحتوي على 10 نكهات، وإصدار Zidiac يحتوي على 15 نكهة وأخيرا إصدار Planet الذي يحتوي على 15 نكهة ايضا. الـ Pulse مزود ببطارية قابلة لإعادة الشحن، وهو جهاز فيب موثوق وعالي الجودة.

جهاز Pulse .. تصميم من المستقبل

جهاز الفيب Pulse هو جزء من المجموعة الكبيرة لأجهزة الاستعمال الواحد التي تقدمها شركة GeekBar. يمتلك تصميم أنيق وعصري واداء عالي، شعار الشركة المصنعة منقوش على أحد جوانب الجهاز. يتم إعادة شحن البطارية الخاصة به بسرعة عالية. مستوى النيكوتين 5٪ أي (50 مجم / مل) ، يعتبر الجهاز مثالي لترك التدخين.

المواصفات التقنية

ابعاد الجهاز 82 * 51 * 22 ملم الوزن 62,5 غرام الشحن USB-C البطارية 650 مللي أمبير سعة التانك 16 مل عدد السحبات اما 7500 او 15.000 سحبة

محتويات العلبة :

جهاز GeekBar Pulse

الاهتمام بالتفاصيل

علبة Pulse مكتوب عليها عدد السحبات ومستوى النيكوتين وكمية السائل الإلكتروني بالإضافة إلى النكهة المختارة. جميع التحذيرات المتعلقة باستخدام النيكوتين واضحة للعيان. في الجزء الخلفي من العلبة ، يوجد تفاصيل السائل الإلكتروني الذي يتكون من PG و VG والنكهات. المنتج للبالغين فقط.

قطعة الفم او المبسم ذات شكل مسطح وهي مريحة جدا عند الاستخدام وهي مناسبة للفيب غير المباشر (الفم ثم الرئتين مثل سيجارة التبغ). على الرغم من ان الجهاز مصنوع من البلاستيك، الا انه يعطي شعور بالجودة العالية عند استخدامه وهو ما عودتنا عليه شركة Geekbar.

نجد في قاعدة جهاز Pulse ، منفذ USB-C مخصص لشحن بطاريته التي تأتي بسعة 650 مللي أمبير في الساعة. سعة البطارية جيدة بحسب نمط التشغيل الذي تختاره (سنعود إلى هذا لاحقا)، لكن مع امكانية اعادة الشحن لا يوجد قلق بشأن هذا الأمر.

شاشة عملاقة

يمتلك جهاز Pulse، شاشة تشغل واجهة الجهاز بالكامل. وتعرض بكل وضوح نمط التشغيل المختار بالاضافة الى سعة البطارية بالنسبة المئوية ومخزون السائل الالكتروني. شاشة ذات سطوع عالي جدا حتى في أشعة الشمس.

يعمل جهاز Pulse بنمطي تشغيل، النمط الأول وهو العادي يوفر 15.000 سحبة. ونمط ثاني يحمل نفس اسم الجهاز Pulse، ويوفر 7500 سحبة وبقوة تصل الى 20 واط مما يرفع أداء الجهاز بنسبة 200%. بفضل التحكم في النواة المزدوجة، تسخن الكويلات الشبكية بشكل متناوب. وهذا يضمن اتساقًا عاليًا للنكهة حتى مع انخفاض مستوى البطارية.

النكهة المختارة منقوشة على أحد جوانب جهاز Pulse. بالنسبة لتجربة الفيب فهي ممتازة، نكهات عالية الجودة ومركزة والـ hit قوية للغاية. تركيز النكهات مثالي، دون المبالغة في النكهات والروائح ولكن بجرعات كافية للتعرف بشكل صحيح على النكهة المستخدمة. سعة الخزان 16 مل ، الأمر الذي يوفر فترة استخدام طويلة.

بالنسبة لعدد السحبات من الضروري الأخذ بعين الاعتبار مدة وتكرار السحبات الخاصة بكل مستخدم. يمكن أن تختلف هذه النتائج باختلاف شدة و وتيرة الاستخدام. كما ذكرنا يأتي الـ Pulse بالعديد من نكهات الفواكه بالإضافة إلى المنثول أو النعناع. الاختيارات متعددة وتكفي لتغطية رغبات الجميع. جهاز ممتاز للراغبين في الإقلاع عن التدخين.