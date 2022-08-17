مع تانك Hadron RDSA، تلتزم شركة Steam Crave بتخصصها بصناعة التانكات القوية. بقطر 30 ملم، يوفر تانك التقطير ذو الكويل المزدوج هذا ميزة مثيرة للاهتمام تتمثل في القدرة على تركيب الكويل بشكل متوازٍ أو متسلسل. إلى جانب المضخة، وهي احدى الملحقات الجديدة التي يمكنك إضافته الى هذا التانك ليتحول إلى جهاز تغذية سفلية يعمل مع اي مود.

تانك تقطير اثنان في واحد



بقطر 30 ملم، تم تصميم Hadron RDSA لمستخدمي ومحبي الفيب القوي. توفر امكانية تركيب الكويلات بشكل متوازي أو متسلسل مجموعة واسعة من الاستخدامات. يتيح نظام تدفق الهواء إمكانية ضبط التدفق، اعتمادًا على رغبة المستخدم وقيمة الكويلات.

المواصفات التقنية

القطر 30 ملم الارتفاع 32,5 ملم نطاق الاستخدام حسب قيمة الكويل نظام تدفق الهواء من الاسفل ومن الجوانب لوحة البناء كويل مزدوج المبسم – Drip Tip 810 نظام BF برغي الـ BF مرفق في العلبة وزن التانك 71,5 غرام الخامات الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج

محتويات العلبة :

قطع غيار

برغي الـ BF

كويلات

ادوات

اكسسوارات

دليل المستخدم

مصمم لإنتاج البخار

هادرون RDSA مصنوع بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ، لذا فإن جودة إنتاجه لا تشوبها شائبة. في الاعلى يوجد المبسم المصنوع من الريزن المقاوم للحرارة وبقياس 810، أما الغطاء العلوي متصل بالتانك بواسطة ختم مطاطي. النقوش الموجودة على حافة الغطاء تعطي سهولة في تعديل تدفق الهواء الجانبي.

يأتي بسمك 1.5 ملم، حيث يظل التانك دافئًا بالرغم من تعرضه الى طاقة عالية جدًا. يتم ضبط تدفق الهواء الجانبي عن طريق سلسلة من الفتحات 2 × 19. تم تصميم شكل الفتحة الموجودة في الغطاء العلوي بحيث يمكن إغلاق الصف العلوي تدريجيًا، متبوعًا بالصف السفلي، وفي النهاية يمكن غلقها تمامًا. يتم ضبط تدفق الهواء السفلي بفضل حلقة قابلة للإزالة. لذلك يمكن إزالته للتنظيف الشامل. يتم توصيله بالتانك بواسطة اثنين من أختام السيليكون.

لا تحتوي الحلقة على قفل، لذا فهي تدور بحرية. تتميز النقوش بجودة ممتازة، أحدها يظهر اسم العلامة التجارية والآخر يظهر اسم التانك.

في الجزء السفلي من التانك نجد المعلومات المعتادة. اسم الشخص الذي صمم التانك و برغي الـ 510 طويل بما يكفي بحيث يمكنك استخدامه مع المودات الميكانيكية الهجينة.

قاعدة بناء من 6 أعمدة

تحتوي قاعدة البناء على براغي من نوع 1.3 BTR تمكنك من استخدامه في البناء القياسي مع الكويلين على التوازي، أو كبناء متسلسل. يمكنك ذلك ببساطة عن طريق تغيير موضع الكويلات. باستخدام الاعمدة الأربعة الموجودة على الأطراف، لتبني الكولات المتوازية. لبناء الكويلات بشكل متسلسل، ببساطة ضع احد ارجل الكويل في الأعمدة الموجودة في الوسط. وفي وضع التغذية السفلية، تكون مداخل السائل الإلكتروني تحت البراغي المركزية. يتم توفير مداخل تدفق الهواء السفلية من خلال ثلاث فتحات. يبلغ عمق الخزان 7.4 ملم، مما يوفر احتياطيًا مريحًا للسوائل الإلكترونية.

الابتكار الرئيسي الثاني لـ Hadron RDSA هو أنه يمكن استخدامه في وضع التغذية السفلية دون الحاجة إلى جهاز مود مخصص لذلك. ببساطة قم بربط المضخة, وهي من المرفقات التي توفرها الشركة في الأسفل.

تقول شركة Steam Crave في دليلها أنه يمكنك استخدام كويلات بقطر من 3 إلى 5 ملم. بعد عدة اختبارات، اخترنا 4 × 27/38 Ni80 Fused Claptons، مع 4 لفات بقطر 4 ملم. بالنسبة للبناء المتوازي، اعتقدنا أن ارتفاع الساق البالغ 5.5 ملم يبدو هو الأفضل من أجل وضع الكويل على ارتفاع عالٍ بما يكفي للحصول على الفائدة الكاملة من تدفق الهواء الجانبي. لبناء الكويل بشكل متسلسل، بالنظر إلى موضع للكويلات، فمن الأفضل قطع ارجل الكويلات بطول 6 ملم.

تركيب القطن بسيط جدا. ما عليك سوى ترك طول كافٍ لأن الخزان عميق نسبيًا.

تجربة اداء تانك Hadron RDSA

مهما كانت الكويلات المستعملة ونوع البناء ، فإن تانك Hadron RDSA يتطلب الكثير من الطاقة. مع البناء المذكور أعلاه، قمنا بتعيين الجهاز الخاص بنا على 150W للبناء المتوازي و7 V في المود الميكانيكي مع بناء الكويلات على شكل السلسلة. الطاقة المرتفعة تتطلب تهوية جيدة, لذا تحتاج إلى فتح جميع فتحات الهواء لتحقيق تناغم جيد بين البخار والنكهة. يوفر التانك كمية كبيرة من البخار. أداء التاك ممتاز عند استخدامه في مود ميكانيكي مع بطارية مفردة أو مزدوجة على التوالي.

لا يوجد سر في استخدام Hadron RDSA: تحتاج فقط الى رفع القوة، وقبل كل شيء، اختيار الكويلات الصحيحة للحصول على الأداء مثالي.

المميزات

جودة الصنع

لوحة البناء متعددة الاستخدامات

سهل البناء

نكهات ممتازة

بخار قوي وكثيف

العيوب