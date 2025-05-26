بعد مرور عامين على إطلاق بود Luxe XR الذي لاقى نجاحا كبيرا، تعود Vaporesso لتقدم الإصدار الثاني من جهاز البود هذا. أكبر بقليل من الاصدار الاول، ويحتوي على بطارية بسعة 3200 مللي أمبير في الساعة. متوافق مع العديد من الكويلات، ويوفر فيب مباشر وغير مباشر. يبدو أننا نقترب نجاح جديد!

أكبر بقليل من الاصدار الاول

قد يبدو لك بود Luxe XR Max 2 مطابقا للاصدار الاول من حيث التصميم، فقد أصبح أطول ببضعة ملليمترات فقط. إلا أن بطاريته زادت من 2800 إلى 3200 مللي أمبير في الساعة. ويأتي مزودًا بخرطوشتين تحتويان على كويلات من نوع GTX الشبكية (مفردة ومزدوجة) التي تقدم الفيب المباشر وغير المباشر.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 108 * 32,1 * 26,4 ملم وزن البود 116 غرام الشحن USB-C البطارية 3200 مللي أمبير سعة التانك 5 مل نطاق الاستخدام من 5 الى 80 واط

محتويات العلبة :

البود

الخراطيش

سلك USB-C

دليل المستخدم

بود Luxe XR Max 2 .. بطارية عملاقة

على أحد جوانب بود Luxe XR Max 2، يوجد زر كبير يسمح لك بتعديل تدفق الهواء. كلما جعلت هذه المساحة أكبر، كلما حصلت على كمية هواء أكبر. فتحصل على فيب مباشر مخصص لإنتاج كميات كبيرة من البخار. وعلى العكس من ذلك، كلما كانت المساحة مغلقة، كلما كان السحب أكثر احكاما في نمط الفيب غير المباشر، كما هو الحال مع سيجارة التبغ.

أداء الزر و نظام تدفق الهواء تم تصنيعه بشكل رائع. إنه لطيف جدًا عند اللمس. وثابت لا يتحرك من تلقاء نفسه ودقيق للغاية.

يوجد في قاعدة بود Luxe XR Max 2 منفذ USB-C مخصص للشحن السريع للبطارية المدمجة التي تأتي بسعة 3200 مللي أمبير في الساعة. يعتبر عمر البطارية مثيرًا للإعجاب بشكل خاص بالنسبة لجهاز بطول لايتجاوز الـ 11 سم. وهو ما يعادل بطارية بحجم 18650.

فوق منفذ USB-C مباشرة، يوجد زر يعمل كقفل للجهاز. عند تفعيل القفل لن يمكنك استخدام الجهاز لإنتاج البخار أو تغيير الإعدادات. إنه سريع ومريح خاصة عند حمل الجهاز في الجيب أو في حقيبة. ويجنبك الضغط على زر التشغيل بشكل عرضي.

يتضمن الجزء الأمامي زر تشغيل وشاشة عرض وزرين للتعديل باللمس. يتم تركيب الخرطوشة في أعلى البود. مستوى السائل الإلكتروني مرئي بوضوح. على جانبي الشاشة، شفاف ليمكنك من رؤية المكونات الإلكترونية للجهاز. التشطيبات والتجميعات ممتازة، كل شيء متناسب ومتناسق تمامًا. يكشف الجانب الآخر من بود Luxe XR Max 2 عن شعار العلامة التجارية ونقش “Luxe” البسيط.

الشاشة ملونة وذات سطوع عالي. تعرض المعلومات الأساسية بشكل مدروس، مثل الطاقة المحددة، وعدد السحبات، ونسبة البطارية، وقيمة المقاومة، وما إلى ذلك.

يتمتع بود Luxe XR Max 2 بالعديد من الإعدادات. يمكنك ضبط السطوع، الرسوم المتحركة للشاشة، وإضاءة LED حول الشاشة. في القائمة الرئيسية، يتم تقديم وضع Pulse الخاص بـ Vaporesso، بالإضافة إلى وضع Eco. تتوفر أيضًا وظيفة Smart التي تحدد قوة الفيب المثالية وفقًا لقيمة المقاومة. قوائم الإعدادات بسيطة وتلبي احتياجات غالبية مستخدمي الفيب.

يأتي مع بود Luxe XR Max 2 خرطوشتين في العلبة و بمقاومتين مختلفتين. تم تصميم أحدهما للفيب المباشر مع كويل شبكي مزدوج بقيمة 0.2 أوم من نوع GTX ويستخدم من 45 إلى 60 واط. أما الكويل الثاني شبكي ايضا مخصص للفيب غير المباشر و بقيمة 0.8 أوم ويستخدم من 12 إلى 16 واط.

بود Luxe XR Max 2 متوافق أيضا مع الخراطيش ذات الكويلات التي يمكن تغييرها، ​​ومع الخراطيش ذات النظام المغلق أيضًا. تتراوح قيم المقاومات من 0.2 إلى 1.2 أوم وهي مجموعة كبيرة من الكويلات. مناسبة لجميع أنماط الفيب وبالتأكيد ستجد الكويل المثالي لنمط الفيب الخاص بك.

سعة الخزان 5 مل. يتم تثبيت الخرطوشة بواسطة المفاصل التي تؤدي وظيفتها على أكمل وجه. يتم تعبئة الخزان من الأسفل عن طريق رفع غطاء صغير من السيليكون.

بالنسبة لتجربة الفيب، فإن بود Luxe XR Max 2 يقدم اداء مثالي. سواء كنت تفضل السوائل الإلكترونية ذات نكهات الفواكه أو المركبة أو نكهات التبغ، فستحصل على نكهات مفصلة دقيقة للغاية. تسمح أنماط الطاقة المتوفرة وعمر البطارية بجلسات الفيب الطويلة.

بود Luxe XR Max 2، جهاز ممتاز وسهل الاستخدام يوفر الكثير من النكهات الممتعة وعمر بطارية قياسي في حجم صغير. بود يستحق التجربة.