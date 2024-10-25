بود Armor G من Vaporesso عبارة عن جهاز فيب من فئة البود، و متوفر بنسختين. النسخ متشابهة جدًا من ناحية التصميم والبطارية، الشيء الذي يميزها عن بعض هو الخزان . أحد النماذج مخصص للفيب المباشر والثاني مخصص للفيب غير المباشر المحكم.

بود Armor G .. يعمل بكويلات GTX

بود Armor G جهاز فيب كبير يجعله يشبه شكل اجهزة المبتدئين او الاطقم (جهاز متكامل يحتوي على المود والتانك معا). على الرغم من احتوائه على بطارية مدمجه بقوة 3000 مللي أمبير في الساعة، لكن يبقى حجمه معقول. تبلغ سعة الخرطوشة 5 مل. جهاز بود متكامل وسهل الاستخدام والاهم انه يعمل بكويلات GTX المختلفة التي تقدم نطاقًا واسعًا من الـvaping.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 113 * 28 * 38 ملم وزن البود 140 غرام الشحن USB-C البطارية 3000 مللي أمبير سعة التانك 5 مل نطاق الاستخدام بين 5 و 80 واط

محتويات العلبة :

البود

خراطيش

سلك USB-C

قطع غيار

دليل المستخدم

بطارية عملاقة

يحتوي بود Amour G في قاعدته، على منفذ USB-C مخصص لإعادة شحن بطارية الجهاز. تعتبر البطارية التي تأتي بسعة 3000 مللي أمبير مريحة في الاستخدام للغاية، سواء كنت تستخدم إصدار الفيب غير المباشر – MTL أو الفيب المباشر – DTL. يوفر الجهاز إمكانية الفيب أثناء الشحن أيضا.

تتماشى الكويلات المرفقة مع حجم البطارية، حتى مع الكويلات ذات المقاومة 0.2 أوم والتي تعتبر أكثر استهلاكًا للطاقة (حتى 60 واط). الزر المزدوج في بود Amour G يمكنك من ضبط الطاقة ويسمح لك بالتنقل بين القوائم بكل سهولة. أعلى الزر مباشرةً، يوجد زر خاص بقفل الجهاز. هذه الخاصية عملية للغاية عند السفر او التنقل.

يمتلك بود Armor G تصميم رائع وممتع جدا في اليد. فهو يجمع بين الأجزاء البلاستيكية وأغطية الجلد الصناعي الناعمة. يوجد مصباح LED على طول الجهاز وعلى كل جانب. يضيء أثناء الشحن وعند إنتاج البخار والفيب.

الشاشة ملونة وتقدم رسوميات متحركة مرئية مختلفة. يمكنك العثور على جميع المعلومات الأساسية في لمحة واحدة، مثل قيمة المقاومة، ومستوى البطارية، والوضع المحدد، وعداد السحبات… تتوفر الأوضاع الذكية، والصديقة للبيئة، والنبض للاختيار من بينها. الأمر برمته بسيط ومتكامل وكافي جدًا للاستخدام المعتاد لأغلب مستخدمي الفيب.

يتم تثبيت الخرطوشة المرفقة في مكانها بواسطة قطع من المغناطيس القوي. سعة الخزان في الخرطوشة 5 مل، لذا فهو مريح إلى حد ما. للوصول الى فتحات إعادة التعبئة ماعليك سوى ان تقوم برفع غطاء السيليكون لإدخال طرف الزجاجة.

في الجزء العلوي من الخرطوشة، تم تصميم المبسم للسحب او الفيب المباشر وغير المباشر لإصدار DTL. وفي قاعدتها، تعمل حلقة دوارة لضبط تدفق الهواء. تحتفظ Vaporesso بنظام ضبط تدفق الهواء المرقم من 1 إلى 3. التصميم ذكي إلى حد ما، ولكن لسوء الحظ الأرقام ليست واضحة جدا. بالنسبة لإصدار MTL، تكون الفتحات أصغر بكثير من أجل سحب محكم.

يأتي مع بود Armor G اثنان من كويلات GTX في العلبة. الأول 0.4 أوم مخصص للفيب من 26 إلى 32 واط و الكويل الثاني 0.6 أوم مخصص للاستخدام بين 20 إلى 26 واط. الجهاز متوافق مع جميع كويلات هذه الفئة من 0.15 إلى 1.2 أوم. فيما يتعلق بتجربة الفيب، نتكلم هنا عن كويلات GTX، والتي يمكن العثور عليها في جميع متاجر الـvape تقريبًا، فهي تبقى معيارًا للجودة. فهي دقيقة وموثوقة ومناسبة تمامًا لجميع السوائل وخاصة ذات نكهات الفواكه.

كويل 0.4 أوم، على الرغم من كونه يقدم اداء ممتاز، إلا أنه لا يبدو مخصصا لنمط الفيب الغير مباشر – MTL. ننصحك بالتوجه أكثر نحو القيم الأومية الأعلى.