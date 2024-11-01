ركزت شركة Voopoo مع بود Vmate E2 على جمالية التصميم والعناية الفائقة بالتفاصيل الدقيقة. مع غطاء للمبسم يساهم كثيرا في الحصول على تجربة فيب نظيفة. جهاز بود بسيط وفعال، ولا يتطلب أي مهارات لاستخدامه.

أناقة التصميم

الزنك والجلد الصناعي والخياطة والتشطيبات اللامعة الأخرى هي أكثر ما يميز بود Vmate E2. وهو متوفر بـ 8 ألوان مختلفة، تناسب جميع الاذواق. مع خرطوشتين مختلفتين، يمكنك الحصول على فيب رائع.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 99 * 35,5 * 19 ملم وزن البود 91 غرام الشحن USB-C البطارية 1500 مللي أمبير سعة التانك 3 مل نطاق الاستخدام بين 5 و 30 واط

محتويات العلبة :

البود

خراطيش

سلك USB-C

دليل المستخدم

بود Vmate E2 .. متعدد الاستخدامات

بالإضافة إلى مستوى التشطيب الممتاز، يحتوي غطاء المبسم في بود Vmate E2 على قطع من المغناطيس تسهل تثبيته في الجزء العلوي من الخرطوشة. هذه نقطة ممتازة تضمن الحماية والنظافة عند عدم استخدام البود. لكن بمجرد إزالة الغطاء، يجب عليك الاحتفاظ به في يدك أو في جيبك.

في قاعدة بود Vmate E2، يوجد منفذ USB-C يسمح بالشحن السريع للبطارية المدمجة التي تأتي بسعة 1500 مللي أمبير في الساعة. يعد عمر البطارية متناسب جدا مع حجم الجهاز الذي يبلغ طوله 9 سم تقريبا، بما في ذلك الغطاء. كما هو الحال مع معظم أجهزة Voopoo، لا يمكن الفيب أثناء إعادة الشحن. الأمر الذي اختارته الشركة المصنعة لحماية المستهلك في حالة حدوث مشكلة في البطارية أثناء الشحن.

على أحد جوانب بود Vmate E2، توجد شاشة صغيرة، تعمل عند تشغيل الجهاز باستخدام شريط من مصابيح الـ LED. لتشير إلى مستوى البطارية بشكل واضح. على الرغم من أن جهاز بسيط للغاية، الا انه متكامل ومجهز بشكل جيد.

جهاز البود أوتوماتيكي بالكامل. لا يوجد زر للتشغيل او لضبط الإعدادات. ما عليك سوى وضع الخرطوشة المملوءة بالسائل الإلكتروني المفضل لديك والبدء بالفيب.

يمتلك البود زر مخصص لضبط تدفق الهواء. حيث يوفر بود Vmate E2 فيب غير مباشر محكم للغاية وسحب أكثر انفتاحًا. كلما زادت كمية الهواء، كلما كان الفيب مباشرًا أكثر. يكون التعديل دقيقًا في كلا النمطين.

يأتي مع بود Vmate E2 خرطوشتين لنمطين من الـ vape. سعتها 3 مل، وهو ما يتوافق مع حجم البود. الخراطيش ذات نظام مغلق، وهذا يعني أنه يجب استبدال الخرطوشة بالكامل عند تلف الكويل.

إحدى الخراطيش تأتي مجهزة بكويل 0.7 أوم مخصصة للفيب غير المباشر والأخرى 0.4 أوم لإنتاج بخار أكبر. تتم تعبئة الخزان عن طريق رفع غطاء السيليكون، لتصل الى فتحة التعبئة بكل سهولة.

يوفر بود Vmate E2 نكهات دقيقة للغاية، مع كمية بخار متناسبة مع الجهاز. حيث تقوم الكويلات بالمهمة على أكمل وجه ويتم توصيل النكهات بشكل جيد.