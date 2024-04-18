اخر تحديث 18/04/2024

السجائر الإلكترونية، أو ما يُعرف بـ الفيب، أصبحت وسيلة شائعة يلجأ إليها الكثيرون حول العالم في رحلتهم نحو الإقلاع عن التدخين. يرجع ذلك إلى فعاليتها الملحوظة كبديل أقل ضررًا مقارنة بالتدخين التقليدي، حيث توفر تجربة مماثلة للتدخين ولكن بمخاطر صحية أقل. علاوة على ذلك، يمكن للمدخنين توفير الكثير من المال على المدى الطويل بانتقالهم إلى السجائر الإلكترونية، خاصة عند النظر إلى الارتفاع المستمر لأسعار السجائر التقليدية.

سنأخذكم في جولة للاطلاع على اسعار السجائر الالكترونية (أجهزة, معدات, سوائل) في معظم الدول العربية. سنعمل على تحديث قائمة الاسعار هذه بشكل دوري، سيتم ايضا اضافة دول جديدة باستمرار.

ننصح جميع المستهلكين بشراء السجائر الالكترونية سواء كانت من المعدات أو السوائل من اماكن مضمونة ومصرح لها ببيع هذه المنتجات. كـ المتاجر المتخصصة او المواقع الالكترونية المرخصة.

أسعار الفيب في مصر

مصر حاليا تحتل المركز الأول في سوق السجائر الإلكترونية في المنطقة. وتظهر الدراسات الاستقصائية الأخيرة في مصر أن 41.6% من الناس يعتقدون أن السجائر الإلكترونية تساعد في الإقلاع عن التدخين.

يلاحظ المستهلك المصري تفاوتًا واسعًا في أسعار الفيب، وذلك يعتمد بشكل كبير على العلامة التجارية والنوع والسعة. السوق المصري يقدم خيارات متنوعة تناسب جميع الفئات، مما يساعد على جعل الفيب خيارًا جذابًا لمن يسعون للإقلاع عن التدخين.

النوع السعر المود – Mod من 1950 إلى 3200 ج م البود – Pod من 600 إلى 2000 ج م الطقم – Kit من 2400 الى 4000 ج م الاستخدام الواحد – Disposable من 400 إلى 650 ج م تانك Clearomizer (كويلات جاهزة) من 600 الى 1000 ج م تانك – RTA من 1000 الى 2500 ج م تانك – RDA من 3000 الى 4000 ج م السوائل الإلكترونية المحلية – 60 مل من 60 الى 280 ج م السوائل الإلكترونية المستوردة – 60 مل من 300 الى 600 ج م

أسعار الفيب في الإمارات

يعتبر سوق الإمارات العربية المتحدة من الأسواق الرائدة في مجال السجائر الإلكترونية في الشرق الأوسط، حيث تتوفر المنتجات من جميع العلامات التجارية في العالم. الجودة العالية والتنظيم الصارم فيها تعني أن المستهلكين يمكنهم العثور على منتجات فيب مستويات سعرية متفاوتة تتضمن الرضا والأمان.

النوع السعر المود – Mod من 160 إلى 500 د إ البود – Pod من 45 إلى 220 د إ الطقم – Kit من 110 إلى 1400 د إ الاستخدام الواحد – Disposable من 15 إلى 50 د إ تانك Clearomizer (كويلات جاهزة) من 75 إلى 170 د إ تانك – RTA من 120 إلى 260 د إ تانك – RDA من 90 إلى 235 د إ السوائل الإلكترونية – 60 مل من 35 إلى 65 د إ

اسعار الفيب في السعودية

المملكة العربية السعودية، بسوقها الكبير و المتنامي للسجائر الإلكترونية، تشهد تنوعًا في الأسعار. شهد سوق السجائر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً، خاصة بعد تقنين هذه المنتجات في عام 2019. وقد فتح هذا التحول الباب أمام تجارة مزدهرة في السجائر الإلكترونية، مع تدفق العلامات التجارية العالمية والمحلية التي تلبي احتياجات المستهلكين.

ينجذب المستهلكون السعوديون بشكل متزايد إلى السجائر الإلكترونية كبديل أكثر أمانًا للتدخين، مدفوعًا بالوعي الصحي المتزايد وتأثير الاتجاهات العالمية. يتم دعم توسع السوق أيضًا من خلال إنشاء متاجر متخصصة ومنصات عبر الإنترنت تقدم مجموعة واسعة من أجهزة الفيب والملحقات والسوائل الإلكترونية.

النوع السعر المود – Mod من 200 إلى 400 ر س البود – Pod من 66 إلى 180 ر س الطقم – Kit من 160 إلى 500 ر س الاستخدام الواحد – Disposable من 60 إلى 200 ر س تانك Clearomizer (كويلات جاهزة) من 160 إلى 500 ر س تانك – RTA من 80 إلى 300 ر س تانك – RDA من 160 إلى 250 ر س السوائل الإلكترونية – 60 مل من 60 إلى 150 ر س

أسعار الفيب في العراق

لا يزال سوق السجائر الإلكترونية في العراق في مراحله الأولى من التطور. على الرغم من غياب التنظيم الحكومي لكنه يكتسب تدريجياً قوة جذب بين المستهلكين العراقيين. يتميز السوق بفضول متزايد وزيادة اعتماد السجائر الإلكترونية كبديل للتدخين التقليدي. مدفوعًا بفهم المخاطر الصحية الشبه معدومة لـ السجائر الإلكترونية.

ومع ذلك، يشهد السوق العراقي تزايداً في شعبية الفيب. مع تنامي سوق يقدم خيارات متعددة للمستهلكين. الأسعار في العراق لا تزال متباينة، حيث يمكن للمستهلكين العثور على منتجات فيب بأسعار متنوعة تناسب مختلف الميزانيات والاحتياجات.

النوع السعر المود – Mod من 40 ألف إلى 200 ألف د ع البود – Pod من 15 ألف إلى 50 ألف د ع الطقم – Kit من 50 ألف إلى 150 ألف د ع الاستخدام الواحد – Disposable من 5 ألف إلى 25 ألف د ع تانك Clearomizer (كويلات جاهزة) من 20 ألف إلى 40 ألف د ع تانك – RTA من 30 ألف إلى 100 ألف د ع تانك – RDA من 40 ألف إلى 100 ألف د ع السوائل الإلكترونية – 60 مل من 15 ألف إلى 25 ألف د ع

أسعار الفيب في الأردن

يشهد سوق السجائر الإلكترونية في الأردن توسعًا تدريجيًا. مما يعكس الاتجاه الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط. مع زيادة وعي المستهلك حول الفوائد الصحية المحتملة للانتقال من السجائر التقليدية إلى السجائر الإلكترونية. ارتفع الطلب واستجابة لذلك، أصبحت مجموعة متنوعة من العلامات التجارية للسجائر الإلكترونية. وملحقات الفيب متاحة من خلال المتاجر الفعلية والمنصات عبر الإنترنت.

على الرغم من هذا النمو، نفذت الحكومة الأردنية لوائح صارمة للسيطرة على بيع واستخدام السجائر الإلكترونية، لضمان سلامة الصحة العامة. لقد شكلت هذه اللوائح سوقًا متوافقًا ومركّزًا على المستهلك، ويتغلب على تحديات ضمان جودة المنتج وسلامة المستهلك.

النوع السعر المود – Mod من 25 إلى 70 د أ البود – Pod من 15 إلى 50 د أ الطقم – Kit من 40 إلى 150 د أ الاستخدام الواحد – Disposable من 5 إلى 25 د أ تانك Clearomizer (كويلات جاهزة) من 60 إلى 150 د أ تانك – RTA من 18 إلى 60 د أ تانك – RDA من 30 إلى 70 د أ السوائل الإلكترونية – 60 مل من 4 إلى 25 د أ

أسعار الفيب في الكويت

يشهد سوق السجائر الإلكترونية في الكويت نمواً واضحاً. مدفوعاً بزيادة اهتمام المستهلكين ببدائل منتجات التبغ التقليدية. أدى توفر مختلف ماركات ونكهات السجائر الإلكترونية إلى جذب عملاء متنوعين.

نفذت السلطات الكويتية لوائح محددة تحكم بيع السجائر الإلكترونية والإعلان عنها واستخدامها. فقد شجع هذا الامر على ظهور سوق متوافقة مع المنتجات المعتمدة على السلامة. ونتيجة لذلك، يستمر السوق في التطور، وتحقيق التوازن بين طلب المستهلكين والأطر التنظيمية.

النوع السعر المود – Mod من 10 إلى 40 د ك البود – Pod من 8 إلى 20 د ك الطقم – Kit من 12 إلى 35 د ك الاستخدام الواحد – Disposable من 1,5 إلى 8 د ك تانك Clearomizer (كويلات جاهزة) من 6 إلى 15 د ك تانك – RTA من 7 إلى 20 د ك تانك – RDA من 5 إلى 25 د ك السوائل الإلكترونية – 60 مل من 2 إلى 6 د ك

أسعار الفيب في البحرين

يعتبر سوق السجائر الإلكترونية في البحرين حديث العهد نسبيًا. ولكنه يتوسع بسرعة حيث يكتسب شعبية بين المدخنين الذين يبحثون عن بدائل لمنتجات التبغ التقليدية. في البحرين، يعد الإطار القانوني الذي يحكم استيراد وتوزيع وبيع السجائر الإلكترونية ليبراليًا نسبيًا مقارنة ببعض الدول المجاورة. مما يسمح بتوفير مجموعة واسعة من المنتجات في السوق.

وقد أدى ذلك إلى ظهور مجموعة متنوعة ومزدهرة من الأجهزة والسوائل الإلكترونية، والتي تلبي احتياجات مجموعة كبيرة من المستخدمين الذين يدركون الفوائد الصحية للتحول من السجائر التقليدية إلى السجائر الإلكترونية.

النوع السعر المود – Mod من 7 إلى 30 د ب البود – Pod من 5 إلى 20 د ب الطقم – Kit من 10 إلى 25 د ب الاستخدام الواحد – Disposable من 2 إلى 8 د ب تانك Clearomizer (كويلات جاهزة) من 4 إلى 15 د ب تانك – RTA من 5 إلى 20 د ب تانك – RDA من 7 إلى 20 د ب السوائل الإلكترونية – 60 مل من 4 إلى 10 د ب

يُرجى الأخذ بعين الاعتبار أن الأسعار المذكورة أعلاه تمثل نطاقًا سعريًا بين حد أدنى وحد أعلى، وليست سعر التكلفة النهائي للمنتج.